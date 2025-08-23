Иван Таранов считает, что «Крылья Советов» способны обыграть «Краснодар»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов считает, что самарцы способны обыграть «Краснодар» в предстоящем матче 6-го тура Мир РПЛ, который состоится 24 августа.

«Крылья Советов» способны во второй раз подряд обыграть «Краснодар» в этом сезоне. Однако и «быки» набрали очень хороший ход — будет очень интересный и равный матч. «Крылья» точно дадут хороший бой и не будут складывать вёсла.

Вряд ли кто-то ожидал от самарцев хорошего старта в этом сезоне. В этом большая заслуга тренерского штаба, а также нельзя не отметить тот фундамент, который заложил Осинькин. У команды произошли точечные усиления, но основной костяк всё равно сохранился», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.