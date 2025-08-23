Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Футбол Новости

Иван Таранов считает, что «Крылья Советов» способны обыграть «Краснодар»

Иван Таранов считает, что «Крылья Советов» способны обыграть «Краснодар»
Комментарии

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов считает, что самарцы способны обыграть «Краснодар» в предстоящем матче 6-го тура Мир РПЛ, который состоится 24 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов» способны во второй раз подряд обыграть «Краснодар» в этом сезоне. Однако и «быки» набрали очень хороший ход — будет очень интересный и равный матч. «Крылья» точно дадут хороший бой и не будут складывать вёсла.

Вряд ли кто-то ожидал от самарцев хорошего старта в этом сезоне. В этом большая заслуга тренерского штаба, а также нельзя не отметить тот фундамент, который заложил Осинькин. У команды произошли точечные усиления, но основной костяк всё равно сохранился», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

