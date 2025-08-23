Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Унион — Штутгарт, результат матча 23 августа 2025, счет 2:1, 1-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Унион» победил «Штутгарт» в матче 1-го тура Бундеслиги
Комментарии

Окончен матч 1-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Унион» из Берлина и «Штутгарт». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала столичная команда. Встреча состоялась на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» (Берлин). В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой).

Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Анса – 18'     2:0 Анса – 45+4'     2:1 Томаш – 86'    

Ильяс Анса на 18-й минуте открыл счёт в этой встрече и вывел хозяев поля вперёд, на 45+4-й минуте он оформил дубль. Тьягу Томаш на 86-й минуте отыграл один мяч «Штутгарта».

В следующем туре «Унион» 31 августа встретится в гостях с дортмундской «Боруссией», «Штутгарт» 30 августа примет на своём поле «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

