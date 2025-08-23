«Унион» победил «Штутгарт» в матче 1-го тура Бундеслиги
Поделиться
Окончен матч 1-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Унион» из Берлина и «Штутгарт». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала столичная команда. Встреча состоялась на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» (Берлин). В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой).
Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Анса – 18' 2:0 Анса – 45+4' 2:1 Томаш – 86'
Ильяс Анса на 18-й минуте открыл счёт в этой встрече и вывел хозяев поля вперёд, на 45+4-й минуте он оформил дубль. Тьягу Томаш на 86-й минуте отыграл один мяч «Штутгарта».
В следующем туре «Унион» 31 августа встретится в гостях с дортмундской «Боруссией», «Штутгарт» 30 августа примет на своём поле «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 августа 2025
-
19:03
-
19:03
-
19:02
-
18:54
-
18:53
-
18:51
-
18:44
-
18:40
-
18:38
-
18:37
-
18:36
-
18:35
-
18:35
-
18:35
-
18:31
-
18:31
-
18:26
-
18:26
-
18:25
-
18:19
-
18:18
-
18:11
-
18:10
-
17:53
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:28
-
17:22
-
17:18
-
17:18
-
17:14
-
17:13