«Унион» победил «Штутгарт» в матче 1-го тура Бундеслиги

Окончен матч 1-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Унион» из Берлина и «Штутгарт». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала столичная команда. Встреча состоялась на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» (Берлин). В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой).

Ильяс Анса на 18-й минуте открыл счёт в этой встрече и вывел хозяев поля вперёд, на 45+4-й минуте он оформил дубль. Тьягу Томаш на 86-й минуте отыграл один мяч «Штутгарта».

В следующем туре «Унион» 31 августа встретится в гостях с дортмундской «Боруссией», «Штутгарт» 30 августа примет на своём поле «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.