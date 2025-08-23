Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо» в 6-м туре РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о разгромной победе своих подопечных над махачкалинским «Динамо» (4:0) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

«Хорошая победа. Много забитых мячей. Это всегда радость для болельщиков. «Динамо» — крепкий орешек для любой команды. Хочу поблагодарить команду за игру. Будем готовиться к следующему матчу.

Выход Шилова? Мне кажется, воспитанники, которые в столь раннем возрасте дебютирует за «Зенит», вызывают особое внимание. Шилов — один из самых талантливых игроков академии. Внимание к нему повышенное. Надеюсь, он понимает, что нужно больше работать и расти.

Что касается Юры Горшкова — то он трудяга. И заслужил шанс выйти. Да, в первом тайме были ошибки, не только у него, но и у всех линии обороны. В целом нормальная игра и хороший результат», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

