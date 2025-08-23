Семак — о Мостовом и Энрике: реализация в игре с «Динамо» у них была не на высоком уровне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о низкой реализации атакующих футболистов сине-бело-голубых Андрея Мостового и Луиса Энрике в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0).

«Низкая реализация Энрике и Мостового? Надо спросить у них. Где-то, может, принимали неправильные решения. Где-то — усталость. Реализация у них была не на высоком уровне. Может, в следующем матчем будет иначе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе «Зенита» стало девять очков. Команда Сергея Семака находится на пятой строчке в таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками располагается на 13-м месте. Благодаря этому успеху сине-бело-голубые прервали свою четырёхматчевую серию без побед.