Семак — о Мостовом и Энрике: реализация в игре с «Динамо» у них была не на высоком уровне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о низкой реализации атакующих футболистов сине-бело-голубых Андрея Мостового и Луиса Энрике в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0).
«Низкая реализация Энрике и Мостового? Надо спросить у них. Где-то, может, принимали неправильные решения. Где-то — усталость. Реализация у них была не на высоком уровне. Может, в следующем матчем будет иначе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
После этой победы в активе «Зенита» стало девять очков. Команда Сергея Семака находится на пятой строчке в таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками располагается на 13-м месте. Благодаря этому успеху сине-бело-голубые прервали свою четырёхматчевую серию без побед.
- 23 августа 2025
-
19:03
-
19:03
-
19:02
-
18:54
-
18:53
-
18:51
-
18:44
-
18:40
-
18:38
-
18:37
-
18:36
-
18:35
-
18:35
-
18:35
-
18:31
-
18:31
-
18:26
-
18:26
-
18:25
-
18:19
-
18:18
-
18:11
-
18:10
-
17:53
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:28
-
17:22
-
17:18
-
17:18
-
17:14
-
17:13