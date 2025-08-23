Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак отреагировал на информацию о возможной аренде Глушенкова

Тренер «Зенита» Семак отреагировал на информацию о возможной аренде Глушенкова
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Максима Глушенкова в аренду в сербскую «Црвену Звезду».

«Аренда Глушенкова в «Црвену Звезду»? В первый раз слышу. Он хорошо тренировался на этой неделе и заслужил выход на поле. Что касается его жеста, то каждый хочет играть. Но это нужно заслужить и победить в конкурентной борьбе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0) Глушенков вышел на замену на 68-й минуте. В оставшееся время он отметился голевой передачей и забитым мячом.

Материалы по теме
«Зенит» разнёс Махачкалу с удивительным голом Мантуана. Но как вышел Глушенков! Видео
Видео
«Зенит» разнёс Махачкалу с удивительным голом Мантуана. Но как вышел Глушенков! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android