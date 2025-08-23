Тренер «Зенита» Семак отреагировал на информацию о возможной аренде Глушенкова

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Максима Глушенкова в аренду в сербскую «Црвену Звезду».

«Аренда Глушенкова в «Црвену Звезду»? В первый раз слышу. Он хорошо тренировался на этой неделе и заслужил выход на поле. Что касается его жеста, то каждый хочет играть. Но это нужно заслужить и победить в конкурентной борьбе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0) Глушенков вышел на замену на 68-й минуте. В оставшееся время он отметился голевой передачей и забитым мячом.