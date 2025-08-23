Тренер «Зенита» Семак: по Нино мы перестраховались

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил решение не задействовать в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0) бразильского защитника Нино.

«По Нино мы перестраховались. Он пару дней тренировался с командой. Острой необходимости в его выходе не было», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Нино подписал контракт с «Зенитом» после перехода из «Флуминенсе» зимой 2024 года. В прошлом сезоне защитник сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его трудовое соглашение с клубом будет действовать до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 11 млн.