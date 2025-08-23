Тренер «Зенита» Семак: по Нино мы перестраховались
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил решение не задействовать в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0) бразильского защитника Нино.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29' 2:0 Мантуан – 35' 3:0 Горшков – 72' 4:0 Глушенков – 90'
«По Нино мы перестраховались. Он пару дней тренировался с командой. Острой необходимости в его выходе не было», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Нино подписал контракт с «Зенитом» после перехода из «Флуминенсе» зимой 2024 года. В прошлом сезоне защитник сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его трудовое соглашение с клубом будет действовать до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 11 млн.
