Сергей Семак прокомментировал слухи о скором уходе Вендела из «Зенита» в «Аль-Иттихад»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном уходе из клуба бразильца Вендела. Ранее сообщалось, что клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии сделал сине-бело-голубым предложение по игроку в размере € 20 млн.

«Вендел? Не могу подтвердить информацию о его уходе. На сегодняшний день в клуб ничего не поступало», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года. За этот период полузащитник сыграл 155 матчей во всех соревнованиях, где забил 21 гол и сделал 36 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.