«VAR надо смотреть и в другую сторону». Тренер «Динамо» Мх Биджиев — о матче с «Зенитом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:4). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

«Матч был непростой. Наша команда вышла с хорошим движением и мотивацией. В первом тайме мы имели хорошие моменты, которые могли реализовать. Но «Зенит» не прощает ошибки. Момент с видеопросмотром — ключевой. В моменте с первым голом фол был. После этого мы немного сломались психологически.

В моменте с третьим голом «Зенита» было нарушение. VAR надо смотреть и в одну, и в другую сторону. Нашего игрока атаковали вдвоём. Это фол. Судья не свистит. В предыдущем матче была такая же история», — передаёт слова Биджиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.