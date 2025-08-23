Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
«VAR надо смотреть и в другую сторону». Тренер «Динамо» Мх Биджиев — о матче с «Зенитом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:4). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

«Матч был непростой. Наша команда вышла с хорошим движением и мотивацией. В первом тайме мы имели хорошие моменты, которые могли реализовать. Но «Зенит» не прощает ошибки. Момент с видеопросмотром — ключевой. В моменте с первым голом фол был. После этого мы немного сломались психологически.

В моменте с третьим голом «Зенита» было нарушение. VAR надо смотреть и в одну, и в другую сторону. Нашего игрока атаковали вдвоём. Это фол. Судья не свистит. В предыдущем матче была такая же история», — передаёт слова Биджиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо», Глушенков оформил гол+пас
