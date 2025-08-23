«Локомотив» — «Ростов»: Батраков открыл счёт на седьмой минуте матча
В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Локомотивом» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7' 2:0 Воробьёв – 20'
На седьмой минуте игры полузащитник Алексей Батраков вывел «Локомотив» вперёд. Голевой передачей на него отметился вингер Зелимхан Бакаев.
После пяти туров железнодорожники возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 13 очков. «Ростов» с тремя очками располагается на 14-й строчке, находясь в зоне стыковых матчей.
