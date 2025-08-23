«Локомотив» — «Ростов»: Батраков открыл счёт на седьмой минуте матча

В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Локомотивом» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте игры полузащитник Алексей Батраков вывел «Локомотив» вперёд. Голевой передачей на него отметился вингер Зелимхан Бакаев.

После пяти туров железнодорожники возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 13 очков. «Ростов» с тремя очками располагается на 14-й строчке, находясь в зоне стыковых матчей.