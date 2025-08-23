Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: матч с «Зенитом» в межсезонье нам помог
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев оценил игру своей команды в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:4).
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29' 2:0 Мантуан – 35' 3:0 Горшков – 72' 4:0 Глушенков – 90'
«Мы играли с «Зенитом» в межсезонье. Этот матч нам помог. Немного неожиданно, что «Зенит» сегодня вышел в такой же схеме, как и мы. Но смогли подстроиться и проводить атаки. К сожалению, в завершающей стадии атаки нам немного не хватило.
Приглашение новичков? Эта проблема существует. Работа ведётся. Думаю, трансферы ещё будут. Два игрока основного состава сегодня не смогли прибыть с нами. Но работа ведётся», — передаёт слова Биджиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
