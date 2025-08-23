Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: матч с «Зенитом» в межсезонье нам помог

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев оценил игру своей команды в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:4).

«Мы играли с «Зенитом» в межсезонье. Этот матч нам помог. Немного неожиданно, что «Зенит» сегодня вышел в такой же схеме, как и мы. Но смогли подстроиться и проводить атаки. К сожалению, в завершающей стадии атаки нам немного не хватило.

Приглашение новичков? Эта проблема существует. Работа ведётся. Думаю, трансферы ещё будут. Два игрока основного состава сегодня не смогли прибыть с нами. Но работа ведётся», — передаёт слова Биджиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.