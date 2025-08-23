Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: матч с «Зенитом» в межсезонье нам помог

Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: матч с «Зенитом» в межсезонье нам помог
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев оценил игру своей команды в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:4).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

«Мы играли с «Зенитом» в межсезонье. Этот матч нам помог. Немного неожиданно, что «Зенит» сегодня вышел в такой же схеме, как и мы. Но смогли подстроиться и проводить атаки. К сожалению, в завершающей стадии атаки нам немного не хватило.

Приглашение новичков? Эта проблема существует. Работа ведётся. Думаю, трансферы ещё будут. Два игрока основного состава сегодня не смогли прибыть с нами. Но работа ведётся», — передаёт слова Биджиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

