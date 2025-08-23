«Родина» ушла от поражения в матче с «Шинником» благодаря голу на 90-й минуте

Завершился матч 6-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Станиславом Матвеевым (Троицк). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Первый мяч был забит на 76-й минуте. Отличился полузащитник «Шинника» Артём Голубев. На 90+2-й минуте защитник «Родины» Дмитрий Тананеев забил ответный мяч.

После этой игры в активе команды из Ярославля стало пять очков. Чёрно-синие располагаются на 12-м месте в таблице чемпионата. «Родина» набрала четыре очка после шести матчей. Столичный клуб находится на 15-й строчке.