Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шинник — Родина, результат матча 23 августа 2025, счет 1:0, 6-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» ушла от поражения в матче с «Шинником» благодаря голу на 90-й минуте
Комментарии

Завершился матч 6-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Станиславом Матвеевым (Троицк). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Россия — Лига PARI . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 1
Родина
Москва
1:0 Голубев – 76'     1:1 Тананеев – 90+2'    

Первый мяч был забит на 76-й минуте. Отличился полузащитник «Шинника» Артём Голубев. На 90+2-й минуте защитник «Родины» Дмитрий Тананеев забил ответный мяч.

После этой игры в активе команды из Ярославля стало пять очков. Чёрно-синие располагаются на 12-м месте в таблице чемпионата. «Родина» набрала четыре очка после шести матчей. Столичный клуб находится на 15-й строчке.

Календарь Первой лиги-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги-2025/2026
Материалы по теме
«Родина» исключила взаимодействие с Боярским, который «отправил» женщину-арбитра на кухню
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android