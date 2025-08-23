Игрок «Зенита» Горшков прокомментировал победу в матче с «Динамо» Мх

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о победе сине-бело-голубых над махачкалинским «Динамо» (4:0) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян.

«Не совсем гладкая игра, были и неприятные моменты. Но в целом провели хороший матч. У нас был отличный настрой, подготовка — вышли заряженные с первых минут. Наверное, даже сверхзаряженные, от этого такое большое количество потерь у всей команды. Но потом взяли мяч под контроль. Это заслуженная победа», — передает слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Юрий Горшков заменил в стартовом составе «Зенита» дисквалифицированного Дугласа Сантоса. На 72-й минуте россиянин забил гол с передачи нападающего Максима Глушенкова.