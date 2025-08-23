Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Горшков прокомментировал победу в матче с «Динамо» Мх

Игрок «Зенита» Горшков прокомментировал победу в матче с «Динамо» Мх
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о победе сине-бело-голубых над махачкалинским «Динамо» (4:0) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

«Не совсем гладкая игра, были и неприятные моменты. Но в целом провели хороший матч. У нас был отличный настрой, подготовка — вышли заряженные с первых минут. Наверное, даже сверхзаряженные, от этого такое большое количество потерь у всей команды. Но потом взяли мяч под контроль. Это заслуженная победа», — передает слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Юрий Горшков заменил в стартовом составе «Зенита» дисквалифицированного Дугласа Сантоса. На 72-й минуте россиянин забил гол с передачи нападающего Максима Глушенкова.

Материалы по теме
«Зенит» разнёс Махачкалу с удивительным голом Мантуана. Но как вышел Глушенков! Видео
Видео
«Зенит» разнёс Махачкалу с удивительным голом Мантуана. Но как вышел Глушенков! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android