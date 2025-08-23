Скидки
Главная Футбол Новости

Брентфорд — Астон Вилла, результат матча 23 августа 2025, счет 1:0, 2-й тур АПЛ 2025/2026

«Брентфорд» минимально обыграл «Астон Виллу» в матче английской Премьер-лиги
Комментарии

Завершён матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» (Лондон) и «Астон Вилла» (Бирмингем). Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала столичная команда. Встреча состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Уаттара – 12'    

Единственный гол в этой встрече забил Данго Уаттара на 12-й минуте.

В следующем туре «Брентфорд» в гостях сыграет с «Сандерлендом» 30 августа, «Астон Вилла» 31 августа примет на своём поле «Кристал Пэлас».

В параллельных матчах 2-го тура АПЛ «Бёрнли» обошёл «Сандерленд» (2:0), а «Борнмут» выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
