«Брентфорд» минимально обыграл «Астон Виллу» в матче английской Премьер-лиги

Завершён матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» (Лондон) и «Астон Вилла» (Бирмингем). Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала столичная команда. Встреча состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Единственный гол в этой встрече забил Данго Уаттара на 12-й минуте.

В следующем туре «Брентфорд» в гостях сыграет с «Сандерлендом» 30 августа, «Астон Вилла» 31 августа примет на своём поле «Кристал Пэлас».

В параллельных матчах 2-го тура АПЛ «Бёрнли» обошёл «Сандерленд» (2:0), а «Борнмут» выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0).