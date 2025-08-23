Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Ростов»: Воробьёв отличился с передачи Батракова на 20-й минуте

«Локомотив» — «Ростов»: Воробьёв отличился с передачи Батракова на 20-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Локомотивом» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'    

На 20-й минуте нападающий «Локо» Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество хозяев поля. Голевой передачей на него отметился полузащитник Алексей Батраков. Ранее, на седьмой минуте игры, Батраков вывел «Локомотив» вперёд после подачи вингера Зелимхана Бакаева.

После пяти туров железнодорожники возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 13 очков. «Ростов» с тремя очками располагается на 14-й строчке, находясь в зоне стыковых матчей.

