Горшков: празднование гола «Динамо» Мх — отсылка на Аршавина

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о своём праздновании после гола в ворота махачкалинского «Динамо» (4:0) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 72-й минуте россиянин поразил ворота с передачи нападающего Максима Глушенкова.

«Моё празднование — отсылка на Андрея Аршавина. Но оно было адресовано некоторым людям», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Санкт-петербургский «Зенит» прервал серию из четырёх матчей без побед в Мир Российской Премьер-Лиге.