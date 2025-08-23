Горшков: празднование гола «Динамо» Мх — отсылка на Аршавина
Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о своём праздновании после гола в ворота махачкалинского «Динамо» (4:0) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 72-й минуте россиянин поразил ворота с передачи нападающего Максима Глушенкова.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29' 2:0 Мантуан – 35' 3:0 Горшков – 72' 4:0 Глушенков – 90'
«Моё празднование — отсылка на Андрея Аршавина. Но оно было адресовано некоторым людям», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Санкт-петербургский «Зенит» прервал серию из четырёх матчей без побед в Мир Российской Премьер-Лиге.
