Нападающий «Зенита» Мантуан: мы одержали важную победу в матче с «Динамо» Мх

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о победе в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». «Зенит» выиграл со счётом 4:0. Мантуан отметился голом.

«Благодарен богу за победу, команда проявила себя очень здорово. В первом тайме «Динамо» — очень опасный соперник, показал хорошую игру. Нам пришлось немного настрадаться от их контратак, но потом мы перестали ошибаться и взяли игру полностью под свой контроль. Во втором тайме мы это продемонстрировали и одержали очень важную победу», — передает слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.