Главная Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Мантуан: мы одержали важную победу в матче с «Динамо» Мх

Нападающий «Зенита» Мантуан: мы одержали важную победу в матче с «Динамо» Мх
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о победе в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». «Зенит» выиграл со счётом 4:0. Мантуан отметился голом.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

«Благодарен богу за победу, команда проявила себя очень здорово. В первом тайме «Динамо» — очень опасный соперник, показал хорошую игру. Нам пришлось немного настрадаться от их контратак, но потом мы перестали ошибаться и взяли игру полностью под свой контроль. Во втором тайме мы это продемонстрировали и одержали очень важную победу», — передает слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

