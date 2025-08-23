Мантуан объяснил, с чем связана его замена в матче с «Динамо» Мх
Игрок «Зенита» Густаво Мантуан высказался о своей замене в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0). Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29' 2:0 Мантуан – 35' 3:0 Горшков – 72' 4:0 Глушенков – 90'
«Никаких сложностей со здоровьем у меня нет, но был неприятный удар в живот мячом. Я мог продолжать игру, но тренер определяет перестановки. Моя замена — обычное тренерское решение, с моим здоровьем всё в порядке», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Бразилец вышел на поле с первых минут и был заменён на 82-й минуте, уступив место на поле защитнику Арсену Адамову.
