Мантуан объяснил, с чем связана его замена в матче с «Динамо» Мх

Игрок «Зенита» Густаво Мантуан высказался о своей замене в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0). Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян.

«Никаких сложностей со здоровьем у меня нет, но был неприятный удар в живот мячом. Я мог продолжать игру, но тренер определяет перестановки. Моя замена — обычное тренерское решение, с моим здоровьем всё в порядке», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Бразилец вышел на поле с первых минут и был заменён на 82-й минуте, уступив место на поле защитнику Арсену Адамову.