Мантуан отреагировал на информацию об интересе бразильских клубов

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны бразильских клубов. Ранее в СМИ сообщалось о заинтересованности в игроке от «Фламенго» и «Коринтианса».

— Правда, что вами интересуются ведущие бразильские клубы?

— Единственное, что я могу сказать: очень счастлив в «Зените». В футболе всегда появляются слухи и новости, когда открывается трансферное окно, но я счастлив быть здесь, — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, Мантуан выступает в составе санкт-петербургской команды с июля 2023 года. Действующее соглашение клуба с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.