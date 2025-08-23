Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мантуан отреагировал на информацию об интересе бразильских клубов

Мантуан отреагировал на информацию об интересе бразильских клубов
Комментарии

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны бразильских клубов. Ранее в СМИ сообщалось о заинтересованности в игроке от «Фламенго» и «Коринтианса».

— Правда, что вами интересуются ведущие бразильские клубы?
— Единственное, что я могу сказать: очень счастлив в «Зените». В футболе всегда появляются слухи и новости, когда открывается трансферное окно, но я счастлив быть здесь, — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, Мантуан выступает в составе санкт-петербургской команды с июля 2023 года. Действующее соглашение клуба с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.

Материалы по теме
Нападающий «Зенита» Мантуан: мы одержали важную победу в матче с «Динамо» Мх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android