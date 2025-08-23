«КАМАЗ» победил «Уфу» в матче Первой лиги

Завершён матч 6-го тура Лиги Pari, в котором встречались «КАМАЗ» (Набережные Челны) и «Уфа». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра матча выступил Роман Галимов (Улан-Удэ).

Руслан Апеков на второй минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Давид Караев на 16-й минуте удвоил преимущество команды. Залимхан Юсупов на 48-й минуте отыграл один мяч «Уфы». На 86-й минуте Ренат Голыбин увеличил разрыв в счёте — 3:1.

После этой игры «КАМАЗ» располагается на втором месте в турнирной таблице Первой лиги с 13 очками, «Уфа» с пятью очками находится на 11-й строчке.

В следующем туре «КАМАЗ» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровск» 30 августа, «Уфа» в тот же день примет на своём поле «Чайку».