Мантуан: мечтаю надеть футболку сборной Бразилии, но решение за тренерским штабом

Игрок «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о желании получить вызов в состав сборной Бразилии. С мая 2025 года команду возглавляет итальянский специалист Карло Анчелотти.

«Конечно, я, как и все профессиональные футболисты, мечтаю надеть футболку сборной своей страны. Сделаю всё, что от меня зависит, стараюсь проявлять себя лучшим образом в матчах и на тренировках. Надеюсь, мне это удаётся. Но не всё зависит от меня — решение за тренерским штабом Карло Анчелотти. Я надеюсь, что этот момент наступит», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

24-летний нападающий, который может сыграть на позиции правого защитника, вызывался в состав сборной Бразилии до 20 лет, но не сыграл за нёё ни разу. К матчам основной национальной команды Мантуан не привлекался.