Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Футбол Новости

«Арсенал» объявил о трансфере Эберечи Эзе

Комментарии

Лондонский «Арсенал» объявил о трансфере английского полузащитника Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас». Ранее сообщалось, что Эзе был в шаге от перехода в «Тоттенхэм».

«Эберечи будет играть под 10-м номером и присоединится к своим новым товарищам по команде после матча с «Лидс Юнайтед» в эти выходные. Все в «Арсенале» приветствуют Эберечи в клубе. Трансфер будет зависеть от завершения нормативных процедур», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне 27-летний Эзе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Комментарии
