Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» М — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 23 августа, состоится матч 6-го тура Мир Российская Премьер-Лиги, в котором сыграют московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Фомин, Сергеев, Макаров.

«Пари НН»: Медведев, Карич, Пигас, Шнапцев, Майга, Вешнер, Ивлев, Лесовой, Босельи, Грулёв, Олусегун.

В минувшем туре «Динамо» дома проиграло ЦСКА со счётом 1:3, «Пари НН» в Саранске одолел махачкалинское «Динамо» — 2:0.