Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо М — Пари НН: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ 2025/2026, 23 августа

«Динамо» М — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 августа, состоится матч 6-го тура Мир Российская Премьер-Лиги, в котором сыграют московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Фомин, Сергеев, Макаров.

«Пари НН»: Медведев, Карич, Пигас, Шнапцев, Майга, Вешнер, Ивлев, Лесовой, Босельи, Грулёв, Олусегун.

В минувшем туре «Динамо» дома проиграло ЦСКА со счётом 1:3, «Пари НН» в Саранске одолел махачкалинское «Динамо» — 2:0.

Календарь Мир РПЛ
Турнирная таблица Мир РПЛ
Материалы по теме
Силкин: Карпин не может найти взаимопонимание с игроками «Динамо» — они более характерные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android