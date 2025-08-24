Защитник ЦСКА Абдулкадыров сравнил Игоря Акинфеева с Александром Овечкиным

Защитник московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров сравнил вратаря красно-синих Игоря Акинфеева с нападающим хоккейного «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Практически всегда, когда ты появляешься на поле, первым, кто тебя подбодрит и что-то скажет, будет Акинфеев. Обычно это что-то из разряда: «Джама, будь спокойнее, играем правильно, не смотрим на счёт, не ждём конца матча и не суетимся».

По масштабу личности для российского спорта Акинфеева можно сравнить с Овечкиным. Игорь Владимирович — это глобальная фигура для нашего футбола и спорта в целом», — приводит слова Абдулкадырова Legalbet.

Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду армейцев с 2003 года. В апреле текущего года Александр Овечкин стал рекордсменом по числу заброшенных шайб в НХЛ. На данный момент в его активе 897 голов.