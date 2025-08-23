Дубль Обамеянга помог «Марселю» обыграть «Париж» в матче 2-го тура Лиги 1

Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Париж». Команды играли на стадионе «Оранже Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 5:2.

На 18-й минуте нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. На 24-й минуте форвард Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи Гринвуда оформил дубль. На 28-й минуте вингер «Парижа» Илан Кеббаль отыграл один мяч. На 58-й минуте полузащитник гостей Мозес Саймон сравнял счёт. На 73-й минуте Обамеянг оформил дубль и вывел свою команду вперёд. На 81-й минуте Пьер-Эмиль Хёйбьерг сделал счёт 4:2. На 90+6-й минуте Робиниу Ваш забил пятый мяч «Марселя».

После этой победы в активе «Марселя» стало три очка. «Париж» не сумел набрать очки в двух стартовых турах.