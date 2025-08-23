Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Марсель — Париж, результат матча 23 августа 2025, счет 5:2, 2-й тур Лиги 1 2025/2026

Дубль Обамеянга помог «Марселю» обыграть «Париж» в матче 2-го тура Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Париж». Команды играли на стадионе «Оранже Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 5:2.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
5 : 2
Париж
Париж
1:0 Гринвуд – 18'     2:0 Обамеянг – 24'     2:1 Кеббаль – 28'     2:2 Саймон – 58'     3:2 Обамеянг – 73'     4:2 Хёйбьерг – 81'     5:2 Ваш – 90+6'    

На 18-й минуте нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. На 24-й минуте форвард Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи Гринвуда оформил дубль. На 28-й минуте вингер «Парижа» Илан Кеббаль отыграл один мяч. На 58-й минуте полузащитник гостей Мозес Саймон сравнял счёт. На 73-й минуте Обамеянг оформил дубль и вывел свою команду вперёд. На 81-й минуте Пьер-Эмиль Хёйбьерг сделал счёт 4:2. На 90+6-й минуте Робиниу Ваш забил пятый мяч «Марселя».

После этой победы в активе «Марселя» стало три очка. «Париж» не сумел набрать очки в двух стартовых турах.

Календарь чемпионата Франции-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Франции-2025/2026
