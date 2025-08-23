Скидки
Леванте — Барселона: онлайн-трансляция матча 2-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 22:30 мск

«Леванте» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 2-го тура Ла Лиги начнётся в 22:30 мск
Комментарии

Сегодня, 22 августа, состоится матч 2-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Леванте» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес из Санта-Крус-де-Тенерифе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
Не начался
Барселона
Барселона
В матче 1-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над «Мальоркой» (3:0) в выездном матче. «Леванте» в стартовом туре Ла Лиги уступил в гостях «Алавесу» (1:2). Оба матча прошли в субботу, 16 августа.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

