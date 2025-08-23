Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» — «Ростов»: Мохеби отыграл один мяч с пенальти на 57-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Локомотивом» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 57-й минуте иранец Мохаммад Мохеби отыграл один мяч с пенальти после фола защитника Кристиана Рамиреса в собственной штрафной.

Ранее, на седьмой минуте игры, полузащитник Алексей Батраков вывел «Локомотив» вперёд после подачи вингера Зелимхана Бакаева. На 20-й минуте нападающий «Локо» Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество хозяев поля. Голевой передачей на него отметился Батраков.

После пяти туров железнодорожники возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 13 очков. «Ростов» с тремя очками располагается на 14-й строчке, находясь в зоне стыковых матчей.