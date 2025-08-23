Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Баварии» Киммих оценил старт команды в нынешнем сезоне

Полузащитник «Баварии» Киммих оценил старт команды в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался о результате матча 1-го тура Бундеслиги с клубом «РБ Лейпциг» (6:0) в контексте старта нынешнего сезона.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Олисе – 27'     2:0 Диас – 32'     3:0 Олисе – 42'     4:0 Кейн – 64'     5:0 Кейн – 74'     6:0 Кейн – 78'    

«Да, это был действительно очень хороший старт сезона. Не только по результату, но и по тому, как всё прошло, сегодня всё было здорово. Мы сохраняли высокий уровень интенсивности. Очевидно, что мы были не так уж и голодны в первые 10 минут второго тайма, но «Лейпциг» прибавил, и благодаря единственной контратаке, которая довела счёт до 4:0, мы смогли изменить ход встречи.

Наш нынешний старт чемпионата сильно отличается от многих предыдущих сезонов. В этот раз есть ощущение, что мы начинаем сезон с определённой базы. Предыдущие сезоны всегда были нестабильными: у нас было много смен тренеров, мы начинали с 0. В этом сезоне видно, что у нас есть элементы, доведённые до автоматизма, а также определённые установки, которых все придерживаются», — приводит слова Киммиха Sky Sport Germany.

Материалы по теме
Игрок «Баварии» Кейн прокомментировал разгром «Лейпцига» со счётом 6:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android