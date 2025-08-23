Полузащитник «Баварии» Киммих оценил старт команды в нынешнем сезоне

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался о результате матча 1-го тура Бундеслиги с клубом «РБ Лейпциг» (6:0) в контексте старта нынешнего сезона.
«Да, это был действительно очень хороший старт сезона. Не только по результату, но и по тому, как всё прошло, сегодня всё было здорово. Мы сохраняли высокий уровень интенсивности. Очевидно, что мы были не так уж и голодны в первые 10 минут второго тайма, но «Лейпциг» прибавил, и благодаря единственной контратаке, которая довела счёт до 4:0, мы смогли изменить ход встречи.
Наш нынешний старт чемпионата сильно отличается от многих предыдущих сезонов. В этот раз есть ощущение, что мы начинаем сезон с определённой базы. Предыдущие сезоны всегда были нестабильными: у нас было много смен тренеров, мы начинали с 0. В этом сезоне видно, что у нас есть элементы, доведённые до автоматизма, а также определённые установки, которых все придерживаются», — приводит слова Киммиха Sky Sport Germany.
- 23 августа 2025
