Главная Футбол Новости

Таранов: тренеры ЦСКА выстраивают правильную игру — её закладывал ещё Николич

Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался об игре армейцев в нынешнем сезоне, а также поделился впечатлениями от игры бразильского полузащитника клуба Матеуса Алвеса.

«Матеус Алвес в матче с «Динамо» забил, отдал голевую передачу, участвовал в другой результативной комбинации и очень здорово придерживал мяч. Мне он понравился. Это очень квалифицированный игрок. Если ЦСКА будет подписывать таких же футболистов, как Алвес, потенциал у команды очень высок. Мне кажется, тренерский штаб армейцев выстраивает правильную схему игры и философию, которую закладывал ещё Николич.

При этом, когда ещё молодёжи красно-синих выстреливать? Это их шанс, и они должны им пользоваться, что и делают. Если взять матч с «Динамо», на скамейке запасных у ЦСКА одни молодые ребята. Это хорошо, но, с другой стороны, плохо, что такая короткая скамейка», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

