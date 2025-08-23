«Локомотив» — «Ростов»: Тимур Сулейманов сравнял счёт на 65-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Локомотивом» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 65-й минуте экс-форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов забил в ворота бывшего клуба и сравнял счёт.

Ранее, на седьмой минуте игры, полузащитник Алексей Батраков вывел «Локомотив» вперёд после подачи вингера Зелимхана Бакаева. На 20-й минуте нападающий «Локо» Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество хозяев поля. Голевой передачей на него отметился Батраков. На 57-й минуте иранец Мохаммад Мохеби отыграл один мяч с пенальти после фола защитника Кристиана Рамиреса в собственной штрафной.