«Локомотив» — «Ростов»: Сильянов вывел хозяев вперёд на 82-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Локомотивом» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. На момент написания новости счёт 3:2 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 82-й минуте защитник Александр Сильянов забил третий мяч хозяев.
Ранее, на седьмой минуте игры, полузащитник Алексей Батраков вывел «Локомотив» вперёд после подачи вингера Зелимхана Бакаева. На 20-й минуте нападающий «Локо» Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество хозяев поля. Голевой передачей на него отметился Батраков. На 57-й минуте иранец Мохаммад Мохеби отыграл один мяч с пенальти после фола защитника Кристиана Рамиреса в собственной штрафной. На 65-й минуте экс-форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов забил в ворота бывшего клуба и сравнял счёт.
- 23 августа 2025
