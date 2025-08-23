Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Ростов»: Сильянов вывел хозяев вперёд на 82-й минуте

«Локомотив» — «Ростов»: Сильянов вывел хозяев вперёд на 82-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Локомотивом» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. На момент написания новости счёт 3:2 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

На 82-й минуте защитник Александр Сильянов забил третий мяч хозяев.

Ранее, на седьмой минуте игры, полузащитник Алексей Батраков вывел «Локомотив» вперёд после подачи вингера Зелимхана Бакаева. На 20-й минуте нападающий «Локо» Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество хозяев поля. Голевой передачей на него отметился Батраков. На 57-й минуте иранец Мохаммад Мохеби отыграл один мяч с пенальти после фола защитника Кристиана Рамиреса в собственной штрафной. На 65-й минуте экс-форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов забил в ворота бывшего клуба и сравнял счёт.

