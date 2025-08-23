Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Локомотив — Ростов, результат матча 23 августа 2025, счет 3:3, 6-й тур РПЛ 2025/2026

«Локомотив» не смог обыграть «Ростов», пропустив на 90+8-й минуте матча 6-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Локомотивом» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Игра завершилась результативной ничьей — 3:3.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

На седьмой минуте игры полузащитник Алексей Батраков вывел «Локомотив» вперёд после подачи вингера Зелимхана Бакаева. На 20-й минуте нападающий «Локо» Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество хозяев поля. Голевой передачей на него отметился Батраков. На 57-й минуте иранец Мохаммад Мохеби отыграл один мяч «Ростова» с пенальти после фола защитника Кристиана Рамиреса в собственной штрафной. На 65-й минуте экс-форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов забил в ворота бывшего клуба и сравнял счёт. На 82-й минуте защитник Александр Сильянов забил третий мяч хозяев. На 90+8-й минуте нападающий Роналдо забил третий мяч и принёс своей команде ничью.

«Локомотив» довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» занимает 14-е место. У жёлто-синих четыре очка в шести встречах.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Все новости RSS

