«От таких предложений не отказываются». Антон Миранчук высказался о трансфере в «Динамо»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал свой переход в московское «Динамо». Ранее футболист выступал за швейцарский «Сьон».

— Испытываю приятное волнение. Очень рад подписать контракт с великим клубом нашей страны. Хочется побыстрее приступить к работе и начать набирать форму.

— Почему решили вернуться в Россию этим летом?

— Безусловно, благодарен «Сьону» за этот год, проведённый там, и за полученный опыт. Поступило предложение от «Динамо», от большого клуба, и от таких предложений не отказываются. Поэтому с семьёй приняли такое решение, что нужно двигаться в этом направлении.

— Последний раз вы играли на «ВТБ Арене» в марте 2024-го, когда забили за сборную сербам.

— Всегда любил играть на этом стадионе, тут особая атмосфера. С нетерпением жду, когда смогу выступить на ней снова. До встречи на стадионе, скоро увидимся, — приводит слова Миранчука официальный сайт клуба.

Миранчук перебрался в «Сьон» в статусе свободного агента в сентябре 2024 года. Всего на его счету два гола и три результативные передачи за клуб в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах за «Локомотив».