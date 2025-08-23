Микель Артета прокомментировал переход Эзе в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход полузащитника Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас».

«Мы невероятно рады пригласить Эберечи в «Арсенал». Это мощный и впечатляющий игрок, который придаст новое измерение нашей атакующей игре. Помимо его таланта и интеллекта, он выделяется тем, как упорно он работал на протяжении всей своей карьеры, чтобы достичь нынешних результатов.

Его путь, его менталитет и его амбиции — именно то, что мы хотим видеть в нашей команде, и мы рады, как много для него и его семьи значит присоединение к нашему клубу. Все с нетерпением ждём начала работы с Эберечи в ближайшее время», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.