Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета прокомментировал переход Эзе в «Арсенал»

Микель Артета прокомментировал переход Эзе в «Арсенал»
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход полузащитника Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас».

«Мы невероятно рады пригласить Эберечи в «Арсенал». Это мощный и впечатляющий игрок, который придаст новое измерение нашей атакующей игре. Помимо его таланта и интеллекта, он выделяется тем, как упорно он работал на протяжении всей своей карьеры, чтобы достичь нынешних результатов.

Его путь, его менталитет и его амбиции — именно то, что мы хотим видеть в нашей команде, и мы рады, как много для него и его семьи значит присоединение к нашему клубу. Все с нетерпением ждём начала работы с Эберечи в ближайшее время», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Официально
«Арсенал» объявил о трансфере Эберечи Эзе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android