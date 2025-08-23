«Арис» с Кокориным одержал победу над «Аполлоном» в матче 1-го тура чемпионата Кипра

Завершился матч 1-го тура чемпионата Кипра по футболу, в котором встречались «Арис» и «Аполлон». Команды играли на стадионе «Альфамега» в Колосси (Кипр). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

На 45-й минуте английский защитник «Ариса» Коннор Голдсон открыл счёт в матче. На 46-й минуте нападающий Джейден Монтнор удвоил преимущество хозяев. На 72-й минуте французский футболист «Аполлона» Гаэтан Вайссбек отыграл один мяч. На 90+6-й минуте Деннис Гёустад забил третий мяч в ворота гостей.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменён на 67-й минуте.

В следующем туре чемпионата «Арис» сыграет с «Омонией Арадипу» 30 августа.