Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Арис — Аполлон, результат матча 23 августа, счёт 3:1, чемпионат Кипра 2025/2026

«Арис» с Кокориным одержал победу над «Аполлоном» в матче 1-го тура чемпионата Кипра
Комментарии

Завершился матч 1-го тура чемпионата Кипра по футболу, в котором встречались «Арис» и «Аполлон». Команды играли на стадионе «Альфамега» в Колосси (Кипр). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

Кипр — Первый дивизион . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
3 : 1
Аполлон Л
Лимасол
1:0 Голдсон – 45+1'     2:0 Монтнор – 46'     2:1 Вайссбек – 72'     3:1 Гёустад – 90+6'    

На 45-й минуте английский защитник «Ариса» Коннор Голдсон открыл счёт в матче. На 46-й минуте нападающий Джейден Монтнор удвоил преимущество хозяев. На 72-й минуте французский футболист «Аполлона» Гаэтан Вайссбек отыграл один мяч. На 90+6-й минуте Деннис Гёустад забил третий мяч в ворота гостей.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе своей команды и был заменён на 67-й минуте.

В следующем туре чемпионата «Арис» сыграет с «Омонией Арадипу» 30 августа.

