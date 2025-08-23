Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» М — «Пари НН»: автогол Карича вывел москвичей вперёд на 16-й минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура Мир Российская Премьер-Лиги, в котором играют московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. На данный момент счёт 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте Свен Карич отличился автоголом и вывел «Динамо» вперёд.

В минувшем туре «Динамо» дома проиграло ЦСКА со счётом 1:3, «Пари НН» в Саранске одолел махачкалинское «Динамо» (2:0).

Перед этой игрой московская команда располагалась на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ с пятью очками, нижегородцы находились на 15-й строчке с тремя очками.

В 15-м туре прошлого сезона высшего дивизиона чемпионата России «Динамо» обыграло «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:1, в 24-м туре встреча этих команд завершилась вничью — 1:1.