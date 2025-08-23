Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Динамо» М — «Пари НН»: автогол Карича вывел москвичей вперёд на 16-й минуте

«Динамо» М — «Пари НН»: автогол Карича вывел москвичей вперёд на 16-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 6-го тура Мир Российская Премьер-Лиги, в котором играют московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. На данный момент счёт 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Карич – 16'     2:0 Фомин – 46'     3:0 Макаров – 54'    

На 16-й минуте Свен Карич отличился автоголом и вывел «Динамо» вперёд.

В минувшем туре «Динамо» дома проиграло ЦСКА со счётом 1:3, «Пари НН» в Саранске одолел махачкалинское «Динамо» (2:0).

Перед этой игрой московская команда располагалась на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ с пятью очками, нижегородцы находились на 15-й строчке с тремя очками.

В 15-м туре прошлого сезона высшего дивизиона чемпионата России «Динамо» обыграло «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:1, в 24-м туре встреча этих команд завершилась вничью — 1:1.

