Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Футбол

Дьёкереш забил первый гол за «Арсенал» в матче 2-го тура АПЛ с «Лидсом»

Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Арсенала» Виктор Дьёкереш отметился первым голом в составе лондонцев в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Лидсом». Команды играют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Джарред Джиллетт. На момент написания новости счёт 4:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Тимбер – 34'     2:0 Сака – 45+1'     3:0 Дьёкереш – 48'     4:0 Тимбер – 56'     5:0 Дьёкереш – 90+5'    

Шведский форвард довёл счёт до крупного на 48-й минуте игры, забив третий мяч «Арсенала». Голевой передачей на него отметился защитник Риккардо Калафьори. Помимо Дьёкереша, голами в составе «Арсенала» отметились нападающий Букайо Сака и защитник Юрриен Тимбер (дубль).

Виктор Дьёкереш перебрался в «Арсенал» из португальского «Спортинга» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 65,8 млн.

