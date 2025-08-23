Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дьёкереш забил первый гол за «Арсенал» в матче 2-го тура АПЛ с «Лидсом»

Новичок «Арсенала» Виктор Дьёкереш отметился первым голом в составе лондонцев в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Лидсом». Команды играют на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Джарред Джиллетт. На момент написания новости счёт 4:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Шведский форвард довёл счёт до крупного на 48-й минуте игры, забив третий мяч «Арсенала». Голевой передачей на него отметился защитник Риккардо Калафьори. Помимо Дьёкереша, голами в составе «Арсенала» отметились нападающий Букайо Сака и защитник Юрриен Тимбер (дубль).

Виктор Дьёкереш перебрался в «Арсенал» из португальского «Спортинга» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 65,8 млн.