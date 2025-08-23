Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Футбол Новости

«Енисей» переиграл «Черноморец» в матче Первой лиги

Завершён матч 6-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и «Енисей» из Красноярска. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Центральный» (Новороссийск). В качестве главного арбитра матча выступил Ярослав Хромей (Воронеж).

Россия — Лига PARI . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Огиенко – 12'     0:2 Чуканов – 35'    

Ростислав Огиенко открыл счёт в этой игре на 12-й минуте и вывел гостей вперёд. Андреа Чуканов на 35-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Черноморец» с двумя очками замыкает турнирную таблицу Первой лиги, «Енисей» с пятью очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Черноморец» сыграет в гостях с «Шинником» 30 августа, «Енисей» в тот же день примет на своём поле «Сокол».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
