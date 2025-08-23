Скидки
Футбол Новости

«Локомотив» установил клубный рекорд результативности после шести туров РПЛ

«Локомотив» установил клубный рекорд результативности после шести туров РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Локомотив» обновил клубный рекорд по голам в первых шести турах Мир Российской Премьер-Лиги, сыграв вничью с «Ростовом» (3:3) в текущем туре. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

Таким образом, железнодорожники довели число забитых голов в первых шести турах РПЛ до 16, что является наивысшим достижением столичной команды. Предыдущий рекорд был установлен подопечными Михаила Галактионова в сезоне-2024/2025 (15 голов).

Лишь трижды в истории чемпионатов России команды забивали больше голов в первых шести матчах. В сезонах 1993 и 1994 это удавалось московскому «Спартаку», а в сезоне-2014/2015 — санкт-петербургскому «Зениту» (все — по 18 голов).

Комментарии
