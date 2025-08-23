«Локомотив» установил клубный рекорд результативности после шести туров РПЛ

Московский «Локомотив» обновил клубный рекорд по голам в первых шести турах Мир Российской Премьер-Лиги, сыграв вничью с «Ростовом» (3:3) в текущем туре. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы.
Таким образом, железнодорожники довели число забитых голов в первых шести турах РПЛ до 16, что является наивысшим достижением столичной команды. Предыдущий рекорд был установлен подопечными Михаила Галактионова в сезоне-2024/2025 (15 голов).
Лишь трижды в истории чемпионатов России команды забивали больше голов в первых шести матчах. В сезонах 1993 и 1994 это удавалось московскому «Спартаку», а в сезоне-2014/2015 — санкт-петербургскому «Зениту» (все — по 18 голов).
- 23 августа 2025
-
22:04
-
22:02
-
21:58
-
21:56
-
21:48
-
21:47
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:26
-
21:24
-
21:18
-
21:08
-
21:06
-
20:59
-
20:58
-
20:51
-
20:38
-
20:33
-
20:29
-
20:26
-
20:19
-
20:15
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:26
-
19:14
-
19:13«Арсенал» объявил о трансфере Эберечи Эзе Официально
-
19:06
-
19:06