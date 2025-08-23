«Локомотив» установил клубный рекорд результативности после шести туров РПЛ

Московский «Локомотив» обновил клубный рекорд по голам в первых шести турах Мир Российской Премьер-Лиги, сыграв вничью с «Ростовом» (3:3) в текущем туре. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы.

Таким образом, железнодорожники довели число забитых голов в первых шести турах РПЛ до 16, что является наивысшим достижением столичной команды. Предыдущий рекорд был установлен подопечными Михаила Галактионова в сезоне-2024/2025 (15 голов).

Лишь трижды в истории чемпионатов России команды забивали больше голов в первых шести матчах. В сезонах 1993 и 1994 это удавалось московскому «Спартаку», а в сезоне-2014/2015 — санкт-петербургскому «Зениту» (все — по 18 голов).