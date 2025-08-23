Скидки
Главная Футбол Новости

Сассуоло — Наполи, результат матча 23 августа 2025, счет 0:2, 1-й тур Серии А 2025/2026

Голы Де Брёйне и Мактоминея принесли «Наполи» победу над «Сассуоло»
Комментарии

Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Сассуоло» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
0 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Мактоминей – 17'     0:2 Де Брёйне – 57'    
Удаления: Коне – 79' / нет

На 17-й минуте шотландский полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей открыл счёт в матче. На 57-й минуте бельгийский новичок неаполитанцев Кевин Де Брёйне удвоил преимущество своей команды. Отметим, что с 79-й минуты «Сассуоло» играл вдесятером. С поля был удалён Исмаэль Коне.

В следующем туре чемпионата «Наполи» сыграет с «Кальяри», а «Сассуоло» — с «Кремонезе».

«Давайте поменьше болтать». Конте — о перспективах «Наполи» стать чемпионом 2-й раз подряд
