Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 23 августа

Сегодня, 23 августа, состоялись четыре матча 6-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 23 августа:

«Челябинск» — «Сокол» — 3:1;

«Шинник» — «Родина» — 1:1;

«КАМАЗ» — «Уфа» — 3:1;

«Черноморец» — «Енисей» — 0:2.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел». У команды 15 набранных очков после пяти игр. Вторую строчку занимает «КАМАЗ», набравший 13 очков. На третьем месте располагается «Урал», набравший 12 очков. Топ-4 замыкает «Челябинск», у которого так же 12 очков. В зоне вылета располагаются московская «Родина», саратовский «Сокол» (по 4 очка) и новороссийский «Черноморец» (2).