«Арсенал» разгромил «Лидс» со счётом 5:0 во 2-м туре АПЛ, Дьёкереш оформил дубль

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-Лиги между «Арсеналом» и «Лидсом». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джарред Джиллетт. Победу со счётом 5:0 праздновали «канониры».

На 34-й минуте защитник Юрриен Тимбер открыл счёт в матче. На 45+1-й минуте с передачи Тимбера отличился нападающий Букайо Сака. На 48-й минуте новичок лондонцев Виктор Дьёкереш забил дебютный мяч за команду. На 56-й минуте Тимбер оформил дубль. На 90+5-й минуте свой второй мяч забил Дьёкереш, реализовав пенальти.

«Арсенал» набрал шесть очков в двух стартовых турах АПЛ и занимает первое место в турнирной таблице. «Лидс» с тремя очками после двух встреч опустился на 11-ю строчку.