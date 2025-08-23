Скидки
Главная Футбол Новости

Арсенал — Лидс, результат матча 23 августа 2025, счет 5:0, 2-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» разгромил «Лидс» со счётом 5:0 во 2-м туре АПЛ, Дьёкереш оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 2-го тура английской Премьер-Лиги между «Арсеналом» и «Лидсом». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джарред Джиллетт. Победу со счётом 5:0 праздновали «канониры».

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Тимбер – 34'     2:0 Сака – 45+1'     3:0 Дьёкереш – 48'     4:0 Тимбер – 56'     5:0 Дьёкереш – 90+5'    

На 34-й минуте защитник Юрриен Тимбер открыл счёт в матче. На 45+1-й минуте с передачи Тимбера отличился нападающий Букайо Сака. На 48-й минуте новичок лондонцев Виктор Дьёкереш забил дебютный мяч за команду. На 56-й минуте Тимбер оформил дубль. На 90+5-й минуте свой второй мяч забил Дьёкереш, реализовав пенальти.

«Арсенал» набрал шесть очков в двух стартовых турах АПЛ и занимает первое место в турнирной таблице. «Лидс» с тремя очками после двух встреч опустился на 11-ю строчку.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
