22:05 Мск
Санкт-Паули — Боруссия Д, результат матча 23 августа, счёт 3:3, Бундеслига 2025/2026

«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Санкт-Паули», ведя со счётом 3:1 к 86-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались гамбургский «Санкт-Паули» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Миллернтор» (Гамбург, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Итоговый счёт — 3:3.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
3 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Гирасси – 34'     1:1 Унтонджи – 50'     1:2 Антон – 67'     1:3 Брандт – 74'     2:3 Синани – 86'     3:3 Смит – 89'    
Удаления: нет / Мане – 85'

Гости вышли вперёд на 34-й минуте игры. Отличился нападающий Серу Гирасси. На 50-й минуте нападающий «Санкт-Паули» Андреа Унтонджи сравнял счёт. На 67-й минуте защитник «Боруссии» Вальдемар Антон забил второй мяч своей команды. На 74-й минуте Юлиан Брандт забил третий гол гостей. На 85-й минуте был удалён защитник «Боруссии» Филиппо Мане. На 86-й минуте полузащитник хозяев Данел Синани реализовал пенальти. Через три минуты защитник «Санкт-Паули» Эрик Смит сравнял счёт — 3:3.

«Челси» посчитал «оскорбительным» предложение «Боруссии» Д по аренде Чуквуэмеки — Романо
