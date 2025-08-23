«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Санкт-Паули», ведя со счётом 3:1 к 86-й минуте

Завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались гамбургский «Санкт-Паули» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Миллернтор» (Гамбург, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Итоговый счёт — 3:3.
Гости вышли вперёд на 34-й минуте игры. Отличился нападающий Серу Гирасси. На 50-й минуте нападающий «Санкт-Паули» Андреа Унтонджи сравнял счёт. На 67-й минуте защитник «Боруссии» Вальдемар Антон забил второй мяч своей команды. На 74-й минуте Юлиан Брандт забил третий гол гостей. На 85-й минуте был удалён защитник «Боруссии» Филиппо Мане. На 86-й минуте полузащитник хозяев Данел Синани реализовал пенальти. Через три минуты защитник «Санкт-Паули» Эрик Смит сравнял счёт — 3:3.
- 23 августа 2025
-
22:04
-
22:02
-
21:58
-
21:56
-
21:48
-
21:47
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:26
-
21:24
-
21:18
-
21:08
-
21:06
-
20:59
-
20:58
-
20:51
-
20:38
-
20:33
-
20:29
-
20:26
-
20:19
-
20:15
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:26
-
19:14
-
19:13«Арсенал» объявил о трансфере Эберечи Эзе Официально
-
19:06
-
19:06