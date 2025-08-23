«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Санкт-Паули», ведя со счётом 3:1 к 86-й минуте

Завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались гамбургский «Санкт-Паули» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Миллернтор» (Гамбург, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Итоговый счёт — 3:3.

Гости вышли вперёд на 34-й минуте игры. Отличился нападающий Серу Гирасси. На 50-й минуте нападающий «Санкт-Паули» Андреа Унтонджи сравнял счёт. На 67-й минуте защитник «Боруссии» Вальдемар Антон забил второй мяч своей команды. На 74-й минуте Юлиан Брандт забил третий гол гостей. На 85-й минуте был удалён защитник «Боруссии» Филиппо Мане. На 86-й минуте полузащитник хозяев Данел Синани реализовал пенальти. Через три минуты защитник «Санкт-Паули» Эрик Смит сравнял счёт — 3:3.