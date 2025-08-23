Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Ненахов ответил, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Ростовом»

Ненахов ответил, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о ничейном результате в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:3).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

«Второго тайма и не хватило нам. Мы не выполнили требования, которые нас просили. Скорее всего, из-за этого сыграли вничью.

Я говорил последний раз давайте дождёмся перерыва на сборные и будем смотреть на «Локомотив». В этот момент у нас происходят спады.

Мне трудно анализировать, в чём проблема. Это должен делать тренерский штаб, говорить какие-то моменты по тактике. Если брать голы с «Ростовом» и «Балтикой», навряд ли есть что-то общее. Если брать результат, то два отрицательны. Надо продолжать дальше. С «Балтикой» гол получился более курьёзным, чем сегодня. С «Ростовом» были рабочие голы», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

