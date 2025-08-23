Ненахов ответил, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Ростовом»

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о ничейном результате в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:3).

«Второго тайма и не хватило нам. Мы не выполнили требования, которые нас просили. Скорее всего, из-за этого сыграли вничью.

Я говорил последний раз давайте дождёмся перерыва на сборные и будем смотреть на «Локомотив». В этот момент у нас происходят спады.

Мне трудно анализировать, в чём проблема. Это должен делать тренерский штаб, говорить какие-то моменты по тактике. Если брать голы с «Ростовом» и «Балтикой», навряд ли есть что-то общее. Если брать результат, то два отрицательны. Надо продолжать дальше. С «Балтикой» гол получился более курьёзным, чем сегодня. С «Ростовом» были рабочие голы», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.