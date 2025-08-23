Кевин Де Брёйне забил со штрафного от боковой линии в дебютном матче за «Наполи» в Серии А

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, перебравшийся в «Наполи» из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, отметился голом в дебютном матче за новый клуб. В 1-м туре итальянской Серии А «Наполи» одолел «Сассуоло» (2:0). Команды играли на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия).

Де Брёйне появился на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. На 57-й минуте полузащитник результативно исполнил штрафной удар от боковой линии поля. 34-летний игрок навесил в штрафную площадь с подкруткой в сторону створа ворот. Мяч не коснулся никого из футболистов и залетел в сетку.

Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, Кевин Де Брёйне стал самым возрастным дебютантом-автором гола «Наполи» в Серии А в XXI веке. Напомним, футболист присоединился к неаполитанцам в статусе свободного агента.