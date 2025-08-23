Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кевин Де Брёйне забил со штрафного от боковой линии в дебютном матче за «Наполи» в Серии А

Кевин Де Брёйне забил со штрафного от боковой линии в дебютном матче за «Наполи» в Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, перебравшийся в «Наполи» из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, отметился голом в дебютном матче за новый клуб. В 1-м туре итальянской Серии А «Наполи» одолел «Сассуоло» (2:0). Команды играли на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия).

Италия — Серия А . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
0 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Мактоминей – 17'     0:2 Де Брёйне – 57'    
Удаления: Коне – 79' / нет

Де Брёйне появился на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. На 57-й минуте полузащитник результативно исполнил штрафной удар от боковой линии поля. 34-летний игрок навесил в штрафную площадь с подкруткой в сторону створа ворот. Мяч не коснулся никого из футболистов и залетел в сетку.

Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, Кевин Де Брёйне стал самым возрастным дебютантом-автором гола «Наполи» в Серии А в XXI веке. Напомним, футболист присоединился к неаполитанцам в статусе свободного агента.

Материалы по теме
Прорыв «Наполи», сокровище «Милана» и новый топ-клуб. Главное о лучших в Италии за лето
Прорыв «Наполи», сокровище «Милана» и новый топ-клуб. Главное о лучших в Италии за лето
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android