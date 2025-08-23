«Ницца» дома победила «Осер» во 2-м туре Лиги 1, у гостей удалили вратаря в первом тайме

Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Осером». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Стина. Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.
Уже на третьей минуте вингер Жереми Бога вывел «Ниццу» вперёд. На 22-й минуте нападающий «Осера» Лассин Синайоко сравнял счёт. На 24-й минуте хозяева вновь повели в счёте благодаря автоголу защитника Клемана Акпа. На 45+2-й минуте с поля был удалён вратарь гостей Донован Леон. На 77-й минуте форвард Теремас Моффи забил третий мяч «Ниццы».
«Ницца» набрала свои первые три очка в новом сезоне Лиги 1 и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице. В активе «Осера» осталось три очка, команда опустилась на 10-ю строчку.