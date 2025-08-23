Комличенко: максимально обидно терять три очка с «Ростовом» — это как поражение

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о ничьей в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (3:3).

«Не получилось удержать преимущество в два мяча. Сегодня потеряли два очка. Мы неудачно вышли на второй тайм. Старт сезона получился неплохим, но всегда можно лучше. Если бы были все победы, было бы лучше. Максимально обидно в таком матче, как с «Ростовом», терять три очка. Можно сказать, что это как поражение. Мы обязаны доводить такие игры до победы. «Ростов» тяжеловат. Стали играть попроще — вся борьба впереди. Но ничего, стараются», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.