Комличенко: максимально обидно терять три очка с «Ростовом» — это как поражение
Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о ничьей в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (3:3).
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7' 2:0 Воробьёв – 20' 2:1 Мохеби – 57' 2:2 Сулейманов – 65' 3:2 Сильянов – 82' 3:3 Роналдо – 90+8'
«Не получилось удержать преимущество в два мяча. Сегодня потеряли два очка. Мы неудачно вышли на второй тайм. Старт сезона получился неплохим, но всегда можно лучше. Если бы были все победы, было бы лучше. Максимально обидно в таком матче, как с «Ростовом», терять три очка. Можно сказать, что это как поражение. Мы обязаны доводить такие игры до победы. «Ростов» тяжеловат. Стали играть попроще — вся борьба впереди. Но ничего, стараются», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
