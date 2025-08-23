Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Комличенко: максимально обидно терять три очка с «Ростовом» — это как поражение

Комментарии

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о ничьей в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (3:3).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

«Не получилось удержать преимущество в два мяча. Сегодня потеряли два очка. Мы неудачно вышли на второй тайм. Старт сезона получился неплохим, но всегда можно лучше. Если бы были все победы, было бы лучше. Максимально обидно в таком матче, как с «Ростовом», терять три очка. Можно сказать, что это как поражение. Мы обязаны доводить такие игры до победы. «Ростов» тяжеловат. Стали играть попроще — вся борьба впереди. Но ничего, стараются», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

