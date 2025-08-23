Скидки
22:05 Мск
Дмитрий Баринов согласовал контракт с АЕКом. «Локо» хочет получить € 4 млн за игрока

Дмитрий Баринов согласовал контракт с АЕКом. «Локо» хочет получить € 4 млн за игрока
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов согласовал контракт с АЕКом и уже пообщался с главным тренером греческой команды Марко Николичем. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Теперь всё зависит от того, договорится ли греческий клуб с «Локомотивом». Москвичи отклонили устное предложение в € 1,5 млн и хотят получить около € 4 млн за полузащитника.

Ранее об интересе АЕКа к Баринову сообщал Metaratings. По данным источника, греки предлагали опорному полузащитнику контракт с зарплатой € 1,5 млн в год и бонусы. В текущем сезоне на счету капитана железнодорожников три голевые передачи в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

