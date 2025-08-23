Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о ничьей в матче РПЛ с «Ростовом»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результативную ничью в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (3:3).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

— Матч был очень интересный, много сюжетных линий. Но этот интерес «Локомотив» себе сделал сам. Игра разделилась на несколько этапов — первый тайм, второй тайм, дополнительное время. Поделитесь своим мнением о матче.
— Вы многое рассказали за меня. Действительно, абсолютно разные таймы. Когда в первом ты владеешь большим преимуществом: и по опасным моментам, подходам, выбеганиям; фактически сопернику не даёшь никаких возможностей с точки зрения взятия ворот. А во втором тайме, хотя мы акцентировали внимание в перерыве, но, наверное, не до конца в голову зашло. Приводили пример вчерашнего матча «Оренбург» — «Ахмат», когда счёт позволяет, ты отдаёшь дальше инициативу. Нельзя давать сопернику войти в игру, почувствовать вкус игры. Надо играть более дисциплинированно. К сожалению, [есть] те наши определённые микромоменты, когда мы даём сопернику мяч принимать, и без давления даём спокойно атаки свои развивать. Плюс наши ошибки, которые приводят ко взятию ворот, сказываются, — приводит слова Галактионова официальный сайт красно-зелёных.

