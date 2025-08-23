Тренер «Ростова» Альба прокомментировал результативную ничью с «Локомотивом» в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался об игре своих подопечных в матче 6‑го тура Мир Российской Премер-Лиги с «Локомотивом» (3:3). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы.

«Одно очко на выезде — хорошо, наверное. Но по тому, что мы увидели на поле, одно очко — это мало. В первом тайме выступили плохо. Так играть нельзя. Пришлось поговорить с командой в перерыве. Я увидел много позитивного в нашей игре. Надо всё проанализировать и прибавлять ещё», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» занимает 14-е место. У жёлто-синих четыре очка в шести встречах.