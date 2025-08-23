Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова» Альба прокомментировал результативную ничью с «Локомотивом» в РПЛ
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался об игре своих подопечных в матче 6‑го тура Мир Российской Премер-Лиги с «Локомотивом» (3:3). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

«Одно очко на выезде — хорошо, наверное. Но по тому, что мы увидели на поле, одно очко — это мало. В первом тайме выступили плохо. Так играть нельзя. Пришлось поговорить с командой в перерыве. Я увидел много позитивного в нашей игре. Надо всё проанализировать и прибавлять ещё», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» занимает 14-е место. У жёлто-синих четыре очка в шести встречах.

