Главная Футбол Новости

Сулейманов — о мяче в ворота «Локо»: когда забивал гол, на душе не было радости

Сулейманов — о мяче в ворота «Локо»: когда забивал гол, на душе не было радости
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов прокомментировал ничейный результат матча 6-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (3:3). Экс-форвард железнодорожников стал автором одного из мячей.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

— Ничья — неплохой результат, хоть мы и были на мяче больше. В перерыве немного друг на друга подняли голоса, это придало эмоций, после этого мы завелись и пошли вперёд. У команды есть прогресс, и он большой, просто тяжело с логистикой, если честно. На нас такое давление… Постоянно ездить.

— Вам болельщики «Локомотива» вручили флажок.
— Я очень благодарен болельщикам «Локомотива», я их очень сильно люблю и всегда любил, они ко мне очень хорошо относились. Они мне подарили баннер, я буду это хранить у себя дома, мне очень приятно.

— Было удобно играть против бывших партнёров?
— Нет, когда забивал гол, на душе не было радости. Был момент, когда с «Пари НН» забил, и как‑то эмоции выплеснулись. Но здесь я не мог секундочки даже подумать об эмоциях. Мне стало как‑то грустно, как будто я в свои ворота забил, — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» занимает 14-е место. У жёлто-синих четыре очка в шести встречах.

Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о ничьей в матче РПЛ с «Ростовом»
